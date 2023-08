Estagiário, farmacêutico e mais; Confira 68 vagas do Sine Amazonas

Manaus/AM - O Sine Amazonas oferta 68 vagas de emprego nesta segunda-feira (28). para quem está fora do mercado de trabalho. A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Os interessados devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018.



Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CASEIRO

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ATENDENTE DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter experiência como operador de caixa.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO

Escolaridade: Ensino técnico completo ou superior cursando.

Com experiência na função.

Ter cursos de Logística e Informática (Software Manutenção, Hardware, Redes), conhecimento em atividades (Help-Desk a clientes; Administração de Redes, Sistemas, Manutenção de Computadores e Impressoras; conferência de Recebimentos, Saídas e Entrega de Produtos, entre outros.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



06 VAGAS: ASSISTENTE DE ENGENHARIA

Escolaridade: Superior completo ou cursando Engenharia Civil;

Com experiência na função.

Ter conhecimento com sistema orçafascio, Sienge, pacote office, noções de gestão de contrato, planejamento, controle e medições

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso de Eletricista e habilidades manuais com instalação e reparos na parte elétrica dos veículos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: MECÂNICO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso de mecânica e habilidades manuais com manutenção preventiva e corretiva em linhas leves e pesadas.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: ESTAGIÁRIO

Escolaridade: Superior cursando a partir do 3º Período;

Ter cursos desejáveis na área de Engenharia Civil, Florestal, Ambiental, Arquitetura, Geografia, Geologia, Agrimensura – desejável conhecimento em SIG.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: LÍDER DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



06 VAGAS: FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter cursos na área de informática e de segurança, com experiência comprovada no setor supermercadista, conhecimento em conferência de mercadorias com entrada e saída no estoque e de pessoas na loja, disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TELEVENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter experiência comprovada em carteira, na área alimentícia preferencialmente, disponibilidade de horário, informática avançada, boa comunicação, atendimento ao cliente, agilidade, persuasão, técnicas de vendas, dinâmico, resoluções de problemas.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter Experiência comprovada no setor varejista ou atacadista alimentício, Habilitação categoria (A) e moto própria, disponibilidade de horário, informática avançada, boa comunicação, atendimento ao cliente, agilidade, persuasão, técnicas de vendas, dinâmico, resoluções de problemas.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: FARMACÊUTICO

Escolaridade: Ensino Superior completo.

Com experiência na função.

Ter disponibilidade de horário, organizado e comunicativo. Ter cursos de informática básica e desejável curso na área clínica e hospitalar.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico completo.

Com disponibilidade para viajar.

Com experiência na função.

Ter experiências em: liderança; Normas de segurança na área de serviços EPIs, controle de EPIs, Treinamentos, DDS, levantamento de riscos auditorias de SMS e controle de documentos pertinentes ao setor do SESMT); Conhecimento de Normas de segurança para uso de máquinas e equipamentos; e possuir Registro ativo no MTE e Pacote Office. CNH B (4 x 4, experiência dirigir em ramal); NR-12, NR-18, NR-20, NR-33, NR-35 e outras NRs;

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com disponibilidade para viajar.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



07 VAGAS: PROFESSOR(A) ENSINO SUPERIOR ODONTOLOGIA

Escolaridade: Ensino Superior Completo Odontologia, Especialização na área de Docência e Odontologia em geral.

Com experiência em Docência.

Com experiência em Docência em nível superior em Odontologia

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SUPERVISOR OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em logística, ter Excel avançado, informática avançada.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento em informática avançada e experiência em vendas e prospecção de clientes com interesse em atuar em serviços de telefonia em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: CONSULTOR DE ATENDIMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável de Informática intermediária e Marketing digital. Ser comunicativo, dinâmico e com experiência geral com vendas e prospecção de clientes.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: LÍDER DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento em abertura e fechamento de loja, controle de estoque, orientar quanto a verificação e conferência dos produtos enviados ou devolvidos em relação às notas fiscais, faturas e outros documentos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento em realização de pagamentos, fazer controle de contas a pagar e de tesouraria, controlar fluxos de caixa, acompanhar extratos bancários, realizar balanços financeiros, preparar relatórios e apoiar setor de contabilidade no pagamento de tributos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento em verificar pelas características do produto, por vendedor e equipe ou por representantes. fazer levantamento e pagamentos das respectivas comissões. Ter atuação em logística, coordenar matriz e filiais, controle de estoques, reposição, embarque e desembarque de mercadorias.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



06 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Técnico Administrativo ou Superior cursando em Administração;

Com experiência na função.

Ter conhecimento na área administrativas e pacote office (word, excel e ambiente internet)

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.