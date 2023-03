Estádio Carlos Zamith oferecerá castração gratuita para 200 animais

Manaus/AM - Animais de tutores residentes das adjacências do Carlos Zamith, do bairro do Coroado, na Zona Leste de Manaus, receberão nos dias 30 e 31 de março, as ações do Castramóvel, levando bem estar-animal para os Pets daqueles que mais precisam.



"Vamos castrar 100 animais no dia 30 e mais 100 animais no dia 31, totalizando 200 castrações e, se porventura, for necessário, iremos abrir vagas reservas para castrar o máximo de animais possíveis”, disse a deputada Joana Darc, idealizadora das Unidades Móveis.



Agendamento



O agendamento presencial será no dia 29 de Março, de 09h às 14h, no Estádio Carlos Zamith, localizado na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado.

Os interessados devem levar os documentos necessários para realizar o agendamento, sendo eles: RG, CPF, Comprovante de Residência e uma foto do animal (você pode ter a foto do seu animal no seu celular). Importante ressaltar que cada tutor pode cadastrar apenas 2 animais por CPF.



Fiscalizando o projeto



A parlamentar afirmou que estará presente nos dois dias da Câmara Cidadã para fiscalizar as ações da unidade móvel. Desde o início do seu novo mandato, Joana tem cobrado a intensificação das ações dos Castramóveis ao Governo do Amazonas, ações essas que, somente este ano, já percorreu os bairros Armando Mendes, na Comunidade da Sharp, Cidade Nova, no Shopping Phelippe Daou e no Monte das Oliveiras, no Shopping Manaus Via Norte.



“Estarei pessoalmente nos dois dias fiscalizando, ajudando e tirando as dúvidas das pessoas. Ainda quero agradecer ao Governador Wilson Lima, por se importar, de forma incondicional, com a causa animal no Amazonas e, somente por isso, vemos o trabalho dos castramóveis sendo intenficado. Parabenizo a iniciativa do Presidente Caio André pelas ações que vão acontecer através da Câmara Cidadã”, disse.



--