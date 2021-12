Estabelecimentos são notificados por irregularidades durante fiscalização em Manaus

Manaus/AM - Dois estabelecimentos foram fechados e outros dois notificados durante fiscalização da Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizada entre a noite de sábado (18) e madrugada deste domingo (19). Ao todo, sete locais foram fiscalizados pela CIF. Na noite de sábado, a Fire Will Barbearia e Tabacaria, localizada na rua Ulisses Guimarães, bairro Terra Nova, zona norte, foi interditada pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) por não possuir alvará de funcionamento. Na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, zona oeste da capital, o estabelecimento Farofa do Luiz também não possuía documentação necessária para funcionamento e teve suas atividades encerradas pela CIF. Os estabelecimentos Motorcycle Pub, localizado no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, e o Boteco do Sidão, no bairro Coroado III, na zona leste, foram orientados em relação às medidas de combate ao Covid-19, e ambos foram notificados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por não possuir documentação necessária contra incêndio.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.