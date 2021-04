Esquema de desvio de 20 toneladas de asfalto em Manaus é desarticulado

Em março, uma dupla foi presa suspeita de desviar cerca de 30 toneladas de asfalto, para um condomínio de luxo no bairro Tarumã, Zona Oeste. Nesta sexta-feira (23), a dupla foi desarticulada em flagrante, no momento em que estava fazendo a receptação, ocasionando a apreensão das quase 20 toneladas do produto.

Os funcionários foram encaminhados à Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (DECCOR) para os procedimentos cabíveis, e também para levantar outros dados de investigação como, se mais funcionários estão envolvidos no desvio do material.

Manaus/AM - Dois funcionários terceirizados foram presos, na manhã desta sexta-feira (23), suspeitos de desviarem aproximadamente 20 toneladas de asfalto, oriundos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), depois de um levantamento por meio da equipe de Inteligência da Casa Militar, em parceira com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), para que o esquema ilegal fosse desarticulado.

