Esposa percebeu carro parado e acionou rastreador antes de descobrir acidente em Manaus

Manaus/AM - A esposa do motorista de aplicativo identificado como Rosinaldo Sarmento Viana, 51 anos, que teve o carro esmagado por uma carreta na Estrada do Puraquequara, em Manaus, descobriu o acidente pelo rastreador do veículo.

De acordo com a equipe do GPS, a esposa percebeu que o carro do marido havia parado na estrada e estava há cerca de duas horas no local. Ao estranhar a situação, ela acionou o rastreador, que posteriormente descobriu que o veículo havia sido esmagado por uma carreta.

O acidente aconteceu nesta sexta-feira (25) quando ele trabalhava fazendo viagens por aplicativo. Durante o trajeto, uma carreta longa estava tentando subir um trecho íngreme, mas perdeu o controle e capotou em cima do carro de Rosinaldo.

Um guindaste e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) atuam para remover o veículo de cima do carro. Até o momento, não há confirmação de que havia passageiros no Fiat Argo.