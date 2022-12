Espetáculo 'Um Sonho de Natal' acontece nesta quinta em Manaus

A ideia é trazer para o público, que não consegue ir até a igreja assistir ao espetáculo, toda a magia e encanto do espetáculo feitos por membros da igreja. São esperadas dez mil pessoas no anfiteatro da Ponta Negra.

O espetáculo, que já faz parte do calendário natalino da cidade de Manaus, contará com apresentações de aproximadamente 35 minutos, e tem a participação de 500 voluntários, 40 instrumentalistas tocando músicas natalinas, coral, percussão, dança e teatro.

Manaus/AM - O culto natalino “Um Sonho de Natal na Fábrica de Chocolate”, acontece nesta quinta-feira (8), no anfiteatro da Ponta Negra, zona Centro-Oeste. Serão duas apresentações, com início às 19h e às 20h30.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.