Espetáculo “Disquinhos” encanta público infantil no Teatro Amazonas

Na manhã deste sábado (15), a Série Encontro das Águas apresentou a primeira sessão do espetáculo “Disquinhos” no palco do Teatro Amazonas. A segunda e última sessão acontece no domingo (16) , às 11h.

“Disquinhos” traz uma nova versão da coletânea de histórias infantis cantadas, lançada em 1960, em compactos discos de vinil coloridos. Acompanhada pela Orquestra de Câmara do Amazonas, a Cia de Teatro Metamorfose interpretará os contos em diversas linguagens, como fantoches, teatro de sombras, e a interpretação dos atores.

“Nessa era digital que nós vivemos hoje, é muito importante tirar as crianças um pouco desse meio eletrônico e apresentar algo analógico de vez em quando”, afirmou o maestro Marcelo de Jesus, diretor artístico e regente da Orquestra de Câmara do Amazonas

A apresentação visa despertar o interesse nas crianças, desde a fase da primeira infância, em conhecer e frequentar os espaços culturais da cidade de Manaus. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site www.shopingressos.com.br.

Entre as histórias infantis apresentadas no espetáculo, estavam os clássicos Chapéuzinho Vermelho, A Formiga e a Cigarra e Festa no Céu, todos adaptados com novas músicas interpretadas pela Cia de Teatro Metamorfose.

Com informações da assessoria