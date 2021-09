Especialistas debatem em painel sobre preservação ambiental e economia sustentável

Um painel para debater sobre preservação ambiental e economia sustentável, realizado nesta segunda-feira (20), no Casarão da Inovação Cassina, Centro Histórico, reuniu especialistas de diversas áreas e o prefeito de Manaus, David Almeida, para contextualizar a capital do Amazonas em meio a questões relacionadas à sustentabilidade e mudanças climáticas.

Os objetivos foram dialogar e estimular a proposição de projetos, visando as agendas internacionais do chefe do Executivo municipal. Do encontro será elaborado um documento, para mostrar a todos os países a necessidade de ajuda ambiental para Manaus. “Vamos trabalhar juntos e que o mundo possa nos dar condições, para que o povo da floresta continue preservando", salienta Almeida.

Constaram do painel temas como a importância da Zona Franca de Manaus (ZFM) para a preservação da floresta; economia ambiental; biotecnologia; crescimento econômico; desenvolvimento de ações para os povos indígenas, além de história e expansão territorial.

Para o prefeito David Almeida, "se o mundo não abrir os olhos para com a Amazônia, o Amazonas e Manaus, a humanidade vai responder de uma forma trágica, por virar as costas a um povo que sabe preservar. E o maior projeto de preservação ambiental do mundo, é a Zona Franca de Manaus".