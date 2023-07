Especialistas debatem Diversidade e Inclusão Social em Manaus

Manaus sediará no dia 7 de julho, um evento D&I Talks, com objetivo de criar ambientes inclusivos e promover a equidade social quando se trata de categorias de gênero, etnias, idade, orientação sexual e pessoas com deficiência. O encontro será aberto ao público, na Av. André Araújo, 1555.

“A ideia é utilizar este espaço para colocar as comunidades em contato com temas que são prioridade para o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável e inclusiva”, diz Ana Carolina Xavier, Diretora de Inovação da NTICS, realizadora do evento, ligado a agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

'A valorização dos povos indígenas', é um dos temas dos painéis que conta com a participação do líder Kambeba, Raimundo Silva, mestre em educação dos povos originários e Vanda Witoto, também líder indigena. A representante do Consulado da Mulher, Kátia Lima, também estará presente abordando o tema 'Empoderamento Feminino'. O evento inclui ainda a palestrante Juliana Serra, representante da Acnur Manaus, com o tema abordando o tema 'Refugiados'.

O projeto começou em maio de 2023 realizando oficinas em escolas públicas. Ao todo, foram atendidos mais de 3 mil alunos de 12 a 17 anos.