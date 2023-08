Espaço de eventos é interditado em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Um espaço de eventos, localizado na rua Fortaleza, no Adrianópolis, foi interditado, na noite desta sexta-feira (11), após ser flagrado pela Central Integrada de Fiscalização (CIF) em funcionamento, mas sem licença para o uso de equipamentos sonoros. Agentes do Juizado da Infância e da Juventude Infracional (JIJI) encontraram um adolescente de 14 anos sem documentos de identidade.

A CIF foi realizada entre a noite de sexta-feira e madrugada deste sábado (12). Ao todo, foram fiscalizados cinco locais entre casas de eventos, lanches e bares, localizados nas zonas centro-sul e leste de Manaus.

Durante o cumprimento das fiscalizações no Adrianópolis fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), identificaram que a festa estava sendo realizada sem a documentação exigida pelos órgãos fiscalizadores. No mesmo espaço, o JIJI encontrou um adolescente de 14 anos sem documentos de identidade. O espaço foi interditado para uso de equipamento de som pela Semmas, orientado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implirb) e intimado pelo JIJI.

Durante a madrugada de sábado, outros quatro estabelecimentos, localizados na Colônia Antônio Aleixo e no Zumbi, na zona leste, foram alvos das fiscalizações. Dois dos alvos foram autuados pelo CBMAM, por não terem o Auto de Vistoria do órgão. Os responsáveis foram orientados a realizarem as adequações para o funcionamento dos estabelecimentos.

