Escolinhas de futevôlei serão implantadas nos bairros de Manaus

Manaus/AM - A partir de março, começa a implantação de dez escolinhas de futevôlei em bairros da capital. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, na última sexta-feira (18).

A iniciativa faz parte do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que irá promover atividades esportivas para crianças e adolescentes nas comunidades da capital e do interior do Amazonas.

Dos 10 locais que receberão o projeto, cinco foram completamente revitalizados pelo Governo do Amazonas para receber iniciativas como as do Robson Saraiva, coordenador de projetos esportivos no Campo Desportivo da Compensa (CDC).

Nova quadra de Futevôlei

O governador anunciou, ainda na sexta-feira (18), que entregará, em breve, a primeira quadra de futevôlei da Vila Olímpica de Manaus.

Além da Vila Olímpica, também receberão o projeto das escolinhas de futevôlei: o Campo do Passarinho, Campo da Baixada Fluminense, Campo do CDC da Compensa, Campo Arena do Monte, CEM Hiléia, CEL Compensa (CSU), CFM Santo Agostinho, Campo do Florestão e Campo do Curió.