Escolas de Samba protocolam pedido para Carnaval em Manaus ocorrer em abril

Após avaliação dos casos de coronavírus e síndromes gripais no Amazonas, o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 decidiu cancelar o desfile das escolas de samba no Centro de Convenções.

"Esse adiantamento mantém viva a chama do maior movimento da cultura popular do Brasil, além da geração de renda da classe envolvida na cadeia produtiva, tais como: músicos, aderecistas, escultores, pintores, soldadores, costureiras, ferreiros, desenhistas, decoradores e entre outros profissionais, que se encontram há dois anos sem oportunidade de renda. Fortalecemos nosso pedido aos órgãos para que os mesmos avaliem a geração de oportunidades que podem ser dadas as classes, que foi a mais afetada desde o início da Pandemia no Brasil em 2020", disse o Presidente da CEESMA, Didi Redman em postagem no Facebook.

