Escolas de samba do Grupo Especial fecham última noite de desfile em Manaus

Além das escolas deste sábado, as agremiações dos grupos de Acesso A e B também se apresentaram na Live do Carnaval 2022, respectivamente, na quinta e na sexta-feira (17 e 18).

Com a flexibilização dos protocolos de segurança contra Covid-19, 3 mil foliões puderam acompanhar a apresentação presencialmente, com entrada gratuita.

Neste sábado, apresentaram-se as seguintes agremiações: Vila da Barra, Primos da Ilha, Andanças de Ciganos, Reino Unido da Liberdade, Mocidade Independente de Aparecida, A Grande Família, Unidos do Alvorada e Vitória Régia. Os desfiles iniciaram às 20h e seguiram até a madrugada de domingo (20).

Manaus/AM - O Grupo Especial encerraram os desfiles na noite deste sábado (19), durante a Live do Carnaval 2022. O evento ocorreu no formato de live, no Sambódromo localizado zona Centro-oeste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.