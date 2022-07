Escolas de Manaus terão que orientar alunos sobre abuso sexual infantil

A Lei nº 2.929, está publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município da última sexta-feira (8): "Ficam obrigadas as escolas da rede municipal de ensino a incluir, nos conteúdos programáticos das disciplinas do ensino fundamental, sem prejuízo de outros a serem determinados pelo Conselho Municipal de Educação [...] orientação para prevenção ao abuso sexual infantil", diz trecho do texto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.