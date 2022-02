Escola revitalizada é entregue com Centro de Tecnologia em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus abre o ano letivo com aulas presenciais, nesta segunda-feira, 14, para mais de 220 mil alunos em 480 escolas coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). O início do modelo presencial em 2022 será marcado com a reinauguração da Escola Municipal Nestor José Soeiro do Nascimento, localizada no bairro Tarumã, zona Oeste. O evento para a entrega da unidade reformada acontecerá às 9h, mas os veículos de imprensa poderão acompanhar a chegada dos alunos às 7h.

A escola recebeu troca total do telhado, renovação da parte elétrica e hidráulica, além da construção de uma área coberta para atividades lúdicas e esportivas, e um Centro de Tecnologia da Educação (CTE). O novo prédio também foi entregue com nove salas de aula, biblioteca, secretaria, sala dos professores, sala do diretor, sala de pedagogos, três banheiros, sendo um para alunos inclusos, e rampa para cadeirantes. A reforma foi feita com recursos próprios da Prefeitura de Manaus.

A escola vai atender a 830 alunos matriculados nos três turnos, sendo 578 alunos do 1º ao 5º ano matutino e vespertino, e 252 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 1º e 2º segmento.