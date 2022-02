Escola de Artes abre 60 vagas para oficinas de música em Manaus

Manaus/AM - O Programa Escola de Artes da Faculdade de Artes da Universidade Federal do Amazonas abre inscrições para o preenchimento de 60 vagas para oficinas de música na modalidade remota.

Com carga horária de 20h, as oficinas atendem o público de crianças, jovens e adultos. As inscrições poderão ser efetuadas a partir do dia 02 de março, das 9h até as 18h do dia 03, por meio do preenchimento de formulário que ponde ser encontrado no link: https://bit.ly/3peigbh.

Instrumento musical com reciclados, Percepção rítmica, Construção de escalas e Conhecendo as dinâmicas musicais são as oficinas ofertadas pelo Programa Escola de Artes que está à frente a professora Edna Soares. As turmas serão preenchidas conforme os pré-requisitos e ordem de inscrição. As atividades serão realizadas pela plataforma Google Classroom, com apoio do Google Meet para orientações semanais agendadas nas salas virtuais.

Mais informações: [email protected]