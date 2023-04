Escadarias e rampas na orla da Manaus Moderna serão reformadas

Manaus/AM - As secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) anunciaram a reestruturação da orla da Manaus Moderna, no Centro, com um pacote de obras para as escadarias e acesso de viajantes e transporte de mercadorias. Nesta quinta-feira (27), o secretário de Obras, Renato Junior, ressaltou que a intervenção vai começar no próximo verão, com a baixa das águas do rio.

“Nós iremos arrumar todas as rampas que estão quebradas. Já havíamos realizado alguns serviços aqui, mas agora nós reforçaremos as outras escadas de acesso. Por aqui, entra e sai a mercadoria que abastece os 61 municípios, ou seja, essa é a central de abastecimento do Amazonas, é a memória afetiva interiorana, a população que vem do interior guarda essa memória. O mínimo que Manaus pode fazer como capital é receber essas pessoas de forma digna, e essa é a determinação do prefeito David Almeida”, explica Renato Junior.

O secretário da Semacc, Wanderson Costa, em vistoria, reitera a importância de humanizar os espaços e implantar, em ação transversalizada com a Secretaria de Obras, infraestrutura adequada aos feirantes que realizam o trajeto de abastecimento de seus comércios.

“É uma obra crucial. Nós, que circulamos diariamente pelas feiras, sabemos que, aqui exclusivamente, na Manaus Moderna, esse trabalho vai ser de grande valia, porque passam milhares de pessoas que realizam todo o seu trabalho com acesso diretamente às balsas, por meio dessas escadas. A gestão do prefeito David Almeida preza pela qualidade de vida e de trabalho da população”, assegura o secretário Wanderson Costa.

A Prefeitura de Manaus intensifica as ações em conjunto entre as secretarias, para vistoriar as feiras e mercados da cidade de Manaus e atuar com as intervenções necessárias, com o intuito de melhorar a vida dos permissionários e de toda a população que movimenta esses espaços.