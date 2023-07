Equipe técnica da OMS visita Hospital Delphina Aziz em Manaus

O Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz recepcionou, neste sábado (22), a equipe técnica da Organização Mundial da Saúde (OMS/OPAS) durante visita à Manaus.

A equipe está no país desde o início desta semana e desembarcou na capital amazonense para conhecer a estrutura do hospital com o objetivo de conhecer as instalações e principalmente o serviço de Reabilitação de Fisioterapia do Delphina Aziz. Os técnicos visitaram as dependências do hospital e classificaram como uma unidade de saúde à frente do tempo.

Para a diretora técnica da Organização Mundial da Saúde, a epidemiologista Maria Van Kerkhove, o atual modelo da gestão do hospital causa impacto.

"Eu fiquei impressionada com o trabalho que é realizado e com a capacidade desses profissionais, retorno e trago meus colegas para conhecer. Tenham certeza de que a Saúde do Amazonas está cada vez mais preparada, vejo que está muito à frente do seu tempo" declarou a diretora da OMS.

Serviços

O Hospital e Pronto Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz é uma unidade hospitalar vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), e junto à UPA Campos Salles compõe o Complexo Hospitalar Zona Norte (CHZN), que oferta hoje 365 leitos, sendo 100 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), é gerido na parte assistencial pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDHS), e serviços não clínicos e de infraestrutura, pela empresa gestora Opy Health.

Entre os serviços oferecidos pelo hospital estão, exames ambulatoriais, serviço de apoio ao diagnóstico e tratamento, exames de alta complexidade e imagem, tais como, ressonância, tomografia, ultrassonografia, radiologia, colonoscopia, eletrocardiograma, retossigmoidoscopia, entre outros.