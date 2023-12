Entrega do 'Leite do Meu Filho' é retomada em Manaus

O atendimento aos responsáveis pelas crianças contempladas pelo programa será feito exclusivamente na central de distribuição no shopping T4 (Phelippe Daou), localizada na avenida Camapuã, nº 2.985, bairro Cidade Nova, zona Norte, das 8h às 16h30. Para receber os produtos é necessário apresentar documento original com foto.

Manaus/AM - Será retomada nesta quarta-feira (27), a entrega dos itens de alimentação infantil para beneficiários de 6 meses a 2 anos do programa de nutrição infantil Leite do Meu Filho.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.