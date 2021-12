Entrega de cartões remanescentes do Auxílio Estadual começa hoje em Manaus

Manaus/AM - Começa nesta quarta-feira (1), a entrega dos cartões remanescentes do Auxílio Estadual para famílias beneficiadas de Manaus.

O atendimento acontecerá no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, que fica no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. As entregas estão organizadas por ordem alfabética, divididas ao longo dos próximos 10 dias.

O posto de atendimento funcionará das 8h às 17h, até o dia 10 de dezembro, quando a coordenação do programa espera ter atendido todas as 158.251 famílias que têm direito ao benefício em Manaus.

Até a sexta-feira (26/11), um total de 130.692 cartões haviam sido entregues em Manaus, após 16 dias de atendimento nos nove pontos que estavam disponíveis na capital.



Todas as famílias a serem beneficiadas pelo Auxílio Estadual estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.



Para a entrega do cartão, está sendo utilizado o aplicativo Sasi. Serão inseridos dados da família beneficiada e será feito o registro fotográfico do beneficiário com o cartão Auxílio Estadual recebido e documentação em mãos.