Entrada Garantida: programa que facilita compra da casa própria é lançado em Manaus

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, lançou, nesta quinta-feira (21), o programa “Entrada Garantida”. A iniciativa vai facilitar a compra da casa própria, subsidiando o valor da entrada para a aquisição do imóvel. Participaram do evento, o secretário Nacional de Habitação, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Hailton Madureira de Almeida, e o secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Jesus Alves.

“Esse é o maior programa habitacional da história da cidade, feito pela prefeitura e agora, juntamente com o governo federal, vamos dar esse pontapé. Nesse início das obras, da retomada do programa Minha Casa, Minha Vida na cidade de Manaus, quero aqui agradecer a articulação política, que foi por meio do senador Eduardo Braga, que nos proporcionou a abertura junto ao governo federal, para que nós pudéssemos acessar os recursos e trazer esses investimentos para a cidade”, enfatizou o chefe do Executivo.

O ingresso neste programa será efetuado mediante o cadastramento no Sistema Municipal de Habitação (Simhab), em operação desde o dia 25 de setembro de 2023. O objetivo é proporcionar às famílias a oportunidade de realizar o sonho da casa própria, especialmente aquelas que enfrentam aluguéis elevados, em comparação com sua renda. Para facilitar o acesso, o governo federal aumentou o subsídio, reduziu taxas de juros e ampliou prazos de financiamento.

“Esse programa que acabamos de lançar contempla a Faixa 2, do ‘Minha Casa, Minha Vida’, que na primeira fase terá mil unidades e será destinado a pessoas com renda de até R$ 4,4 mil. É um bônus, que o governo federal concede, de R$ 50 mil, às vezes até R$ 55 mil, dependendo do caso, e a prefeitura vai entrar com mais um bônus de R$ 30 mil, totalizando R$ 30 milhões, que é o investimento que a prefeitura vai fazer”, explicou o prefeito.

O secretário nacional de Habitação, Hailton Madureira de Almeida, agradeceu a parceria da prefeitura. “Espero que a gente possa fazer muita casa aqui em Manaus. Eu sei que o déficit habitacional é gigantesco, no país, e não vamos resolver no começo, mas tenho certeza que nesses quatro anos, a gente vai reduzir esse déficit, em especial aqui em Manaus”, comentou.

O titular da secretaria municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semahf), Jesus Alves, destacou o lançamento do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’.

“É o acesso à moradia digna e decente às pessoas que precisam. Então, o nosso desafio na secretaria municipal de Habitação, já dado pelo prefeito, é que a gente busque o caminho para também incorporar a faixa dois e a faixa três do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, que vai até aqueles indivíduos que ganham oito mil reais. Se nós fizermos isso e continuarmos avançando, em pouco tempo estaremos vencendo este grande déficit habitacional, que é a falta de moradia decente digna para a nossa população”, apontou Alves.