Enterro de gari morto em acidente é marcado por emoção de colegas de trabalho

Manaus/AM - Cantando louvores em tom de despedida, vários amigos do gari Domingos Santana da Silva, de 36 anos, se reuniram, nesta quarta-feira (22), no Cemitério Nossa Srª Aparecida, no Tarumã, na zona oeste da capital, para prestar as últimas homenagens ao colega que morreu em um acidente de trânsito na última segunda-feira (20). Garis acompanham enterro de colega morto em acidente em Manaus pic.twitter.com/h6ekUD3r2A — Babilônia (@hamudaniel19) December 22, 2021 Além dos colegas de farda de Domingos, a despedida também teve a presença do prefeito de Manaus, David Almeida, e do secretário Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), Sabá Reis. Domingos fazia parte da equipe da varrição do município, e morreu enquanto trabalhava nas proximidades da Bola da Suframa, na zona sul. Uma carreta colidiu com um micro-ônibus Amarelinho que capotou e esmagou a vítima. O gari tinha seis anos de prestação de serviços na Mamute, não tinha filhos, mas deixou uma esposa. Garis acompanham enterro de colega morto em acidente em Manaus pic.twitter.com/eAbP9MuTXk — Babilônia (@hamudaniel19) December 22, 2021

