Enfermeiros e técnicos fazem protesto em Manaus contra suspensão de reajuste do piso salarial

Barroso criou uma verdadeira revolta nacional ao suspender o reajuste do piso que estipulava ganhos fixos para enfermeiros no valor de R$ 4.750,00 e de 70% desse valor para técnicos de enfermagem.

Vestidos de preto e carregando bandeiras do Brasil e cartazes nas mãos, os manifestantes se concentraram na frente do Sambódromo e pediram respeito pela classe.

Manaus/AM- Enfermeiros e técnicos de enfermagem se reuniram na manhã desta quarta-feira (7), em protesto contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu o reajuste do piso salarial da categoria.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.