Enfermeiro que acalmou paciente com Down é premiado

Manaus/AM - Profissionais de enfermagem de todo o país foram homenageados no Prêmio Anna Nery 2021, na noite desta quarta-feira (29), em Florianópolis (SC). Com 19 anos de profissão, o Enfermeiro Raimundo Matos, foi o indicado do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) e conquistou a maior honraria concedida pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) a profissionais que se destacam pelo exercício profissional exemplar.

“Recebo essa homenagem pensando que estou representando um grande grupo de pessoas que se dedicam aos cuidados de outras pessoas. É uma honra muito grande esse reconhecimento, isso é um incentivo para que todos os profissionais de enfermagem façam sempre o seu melhor”, declarou o homenageado.

Raimundo Matos foi escolhido pelo Coren-AM por sua dedicação e por ter tido a sensibilidade de acalmar um paciente com Síndrome de Down que sofria com falta de ar, durante a pandemia. A imagem viralizou nas redes sociais e teve alcance nacional causando comoção em todo Brasil.

“A enfermagem é dedicação, cuidado e amor, e a atitude do nosso homenageado representou tudo isso. A atitude do enfermeiro Raimundo foi exemplar e estamos muito orgulhosos e felizes por ele estar recebendo esta honraria e representando nossos profissionais de enfermagem que atuam com tanta dedicação nos cuidados com a saúde da nossa população”, destacou o presidente do Coren-AM, Enfermeiro Sandro André.



Trajetória do Homenageado

Natural de Manacapuru, o enfermeiro Raimundo Nogueira de Matos atua há 19 anos na área, tem um currículo extenso que inclui experiência de 11 anos na área de saúde: Urgência/Emergência, Centro Cirúrgico, Pediatria e Clínica Médica. Programa Saúde da Família; 08 anos como Técnico de Enfermagem do Trabalho, atuando em contratadas (Obras Petrobrás) e 04 anos como Enfermeiro do Trabalho.

Já atuou na Bahia, Espírito Santo, Recife, Rio de Janeiro e retornou ao Amazonas há mais de um ano para auxiliar as instituições de saúde na linha de frente no combate à Covid-19. Atualmente exercendo também a função de gestor de uma unidade de saúde do Município de Caapiranga.