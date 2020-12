Encontro de Empreendedorismo da Amazônia tem participação de startups

Manaus/AM - O Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) é palco, nesta quarta (2) e quinta-feira (3) do “I Encontro de Empreendedorismo e Inovação da Amazônia”. Aberto ao público em geral, o evento é gratuito e tem a proposta de apresentar os principais projetos, produtos e serviços em Biotecnologia (BIO) e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em desenvolvimento na região.

Durante a abertura do Encontro, realizada no auditório do CBA nesta quarta-feira (2), superintendente da Suframa, Algacir Polsin, explicou que um dos objetivos do evento é apresentar todo o ecossistema de BIO e TIC ao secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME), Carlos Da Costa e aos conselheiros do Conselho de Administração da Suframa (CAS), que estão em Manaus em razão da 295ª reunião ordinária, que acontece nesta quinta-feira (3), na sede da autarquia. “Temos muita capacidade em Manaus e o nosso desafio agora é levar o desenvolvimento para toda a nossa área de abrangência (Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Macapá e Santana, no Amapá), especialmente as regiões mais pobres e menos desenvolvidas”, explicou.

Espraiar as riquezas do modelo Zona Franca de Manaus norteou a fala do gestor do CBA, Fábio Calderaro, que exemplificou o apoio do governo federal a partir do Protecsus que dá segurança jurídica para que as empresas usem a sua parcela interna de P&D em projetos fora da área metropolitana de Manaus, e da Portaria 10.521, que na modalidade convênios também permite levar os revursos para fora da área metropolitana de Manaus.

Calderaro também ressaltou o número de empregos gerados pelos Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) que chegam próximo a oito mil empregos diretos. “São vagas de maior qualificação e uma média salarial de topo de pirâmide, o que gera um círculo virtuoso na economia”, observou, finalizando com os desafios que ainda devem ser superados. “Precisamos melhorar nosso ambiente de negócio na região e temos que investir em ciência, tecnologia e inovação. Temos particularidades, temos uma cultura predominantemente extrativista, a floresta tem sua sazonalidade, mas precisamos agregar a intensidade tecnológica e queremos que o CBA faça o papel de parque tecnológico para esse desenvolvimento”, afirmou.

Expositores

O “I Encontro de Empreendedorismo e Inovação da Amazônia” é uma realização da Suframa, em parceria com o CBA e a Associação do Polo Digital de Manaus (APDM). Cerca de 40 institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) e startups locais estão reunidos para apresentar projetos voltados ao desenvolvimento da região, com a geração de tecnologias que contribuem para a sustentabilidade da floresta. A contribuição dos investimentos oriundos do modelo Zona Franca de Manaus a partir dos recursos da Lei de Informática também poderá ser verificada no desenvolvimento científico e tecnológico regional a partir das exposições.

Para participar do evento é necessário se inscrever gratuitamente pela plataforma online de eventos Sympla (https://www.sympla.com.br/1-encontro-de-empreendedorismo-e-inovacao-da-amazonia---bio--tic-no-desenvolvimento-da-regiao__1067657). Nesta quinta-feira (3), os trabalhos iniciam a partir das 14h e além dos estandes, a programação contará com palestras, com duração de quinze a trinta minutos cada, sobre temas variados, como Polo Digital de Manaus, Polo de Bioeconomia e o trabalho de startups como a Upnewlife e a Navegam e de ICTs como Sidia, Certi, INDT, iTriad, CITS e FPF, entre outros.