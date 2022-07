Encerramento do 64° Festival Folclórico do Amazonas acontece neste sábado

Manaus/AM - A 64ª edição do Festival Folclórico do Amazonas (FFA) encerra neste sábado, 23/7, com a apresentação dos bois-bumbás de Manaus, no Centro de Convenções, o Sambódromo, localizado na avenida Pedro Teixeira, zona Centro-Oeste.

A disputa inicia a partir das 20h, com entrada gratuita. Ao todo, o evento conta com seis bois nas categorias Master A e B, e, neste sábado, é a vez dos Bois Master A, Bumbá Brilhante, Corre-Campo e Garanhão. O local também conta com um espaço gastronômico formado por empreendedores locais, além de artesanato e outras atividades para o público.

O Festival Folclórico do Amazonas é dividido nas categorias: bronze, prata, ouro e bois Master A e B. Iniciou no último 23 de junho e movimentou um público de quase 200 mil pessoas, somando os dias de apresentação das categorias e dos grupos de acesso, até a última sexta-feira, 22.