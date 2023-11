Encerra hoje prazo para inscrições no Bolsa Universidade

Manaus/AM - Encerra hoje (06), às 10h, o prazo de inscrições no Bolsa Universidade (PBU) 2024. Ao todo, 15 Instituições de Ensino Superior (IES) da rede privada participam do programa com a oferta de mais de 34 mil oportunidades de acesso ao ensino superior para estudantes de famílias de baixa renda.

A divulgação da primeira chamada dos selecionados está marcada para o dia 30 de novembro. O link é https://sgbu.manaus.am.gov.br/inscricao.

Para o PBU 2024, a prefeitura disponibiliza 880 bolsas de 100%; 6,3 mil de 75%; e o restante com 50% de desconto nas mensalidades, todas com custo zero para os cofres do município de Manaus. As opções são para 74 cursos de nível superior, sendo 38 de bacharelado, 6 de licenciatura e 30 tecnológicos.

Critérios

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, residente em Manaus, com renda familiar per capita (por pessoa residente no imóvel) não excedente a um salário-mínimo e meio (R$ 1.980), e estar regularmente matriculado ou apto a se matricular em uma das Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras do programa.

O candidato também deve ter ensino médio completo ou equivalente (ou concluir até o dia 13/12/2023) e não possuir diploma de curso superior ou estar matriculado em IES pública. Além disso, não podem participar beneficiários de programa de graduação mantido pelo poder público ou pela iniciativa privada.