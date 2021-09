Empresário morto em Bar de Manaus era foragido da justiça

Segundo consta no relatório da polícia, Raniere possuía um mandado aberto contra ele por tráfico de drogas. Há registros também de uma prisão por porte ilegal de arma de fogo, quando em 2016, ele foi preso em um flutuante com um fuzil e munições dando suporte para traficantes.

Manaus/Am - Raniery da Silva Pinheiro, 40, que foi executado a tiros na noite de domingo (12), o Boteco Jardim RestoBar, localizado no Largo do Mestre Chico, na Rua General Glicério, Bairro Praça 14 de de Janeiro, zona Sul, era foragido da justiça.

