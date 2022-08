Empresa abre curso de libras básico com aulas presenciais em Manaus

Manaus/AM - A AmazonLibras abriu novas vagas pra o curso de libras básico. As aulas são para o público a partir dos 15 anos, e acontecem de forma presencial na Escola Brasileiro Pedro Silvestre, localizada na Rua 10 de Julho, 843, no Centro de Manaus.



O curso inicia em 10 de setembro, com aulas somente aos sábados, no horário de 9h às 12h, totalizando 80 horas com direito a certificado. O valor do investimento é de R$ 150 e pode ser parcelado em 2x de R$85.



As inscrições são realizadas pelo link http://encurtador.com.br/abnwB . Mais informações podem ser obtidas pelo número (92) 98412-5533.

Sobre a AmazonLibras

A AmazonLibras é uma empresa que está no mercado desde 2019 com o objetivo de realização de cursos de capacitação em Língua Brasileira de Sinais e promoção de serviços de tradução e interpretação em diversos contextos.