Emissão e entrega de Carteiras de Identidade serão suspensas em Manaus; veja quando

Os atendimentos ocorrerão normalmente até as 12h do dia (17) nas unidades onde foram feitos os agendamentos. A partir deste horário, todos os serviços relacionados a CIN, entre solicitação e entrega dos documentos, serão suspensos temporariamente.

Manaus/AM – A partir das 12h da próxima terça-feira (17) até às 17h da quarta-feira (18), não haverá atendimento ao público para emissão e entrega da Carteira de Identidade Nacional (CIN), para a realização de atualização do sistema, que vai proporcionar melhorias na integração com a Receita Federal do Brasil, aumentando a lista de serviços disponibilizados.

