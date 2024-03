Em uma semana, Manaus registra mais de 30 casos de Febre Oropouche

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus divulga nesta segunda-feira (4), o Informe Epidemiológico das Arboviroses, trazendo números atualizados de casos de dengue, zika, chikungunya e oropouche no município. Elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a publicação reúne dados relativos à Semana Epidemiológica 9, do dia 25 de fevereiro a 2 de março.

São 17 casos confirmados de dengue, dentre 186 casos notificados (suspeitos) na semana. No acumulado de 2024, chega a 1.358 o número de casos confirmados da arbovirose, de um total de 6.039 casos notificados, dos quais 2.246 seguem em investigação. Permanece em um total de óbitos confirmados pela doença e outros três estão sendo investigados.

Na semana epidemiológica em análise, não houve registro de novos casos de zika, sendo nove o total de casos confirmados em 2024. Dois casos suspeitos foram notificados, totalizando 46 neste ano, 17 dos quais permanecem em investigação. Não há óbitos confirmados ou em investigação pela doença.

Foram notificados cinco casos suspeitos de chikungunya, que não teve nenhum caso confirmado na semana. Neste ano, já são quatro casos confirmados da arbovirose na capital, de um total de 61 notificados, dentre os quais 42 continuam sendo investigados. Não há registro de óbitos confirmados ou sob investigação até o momento.

Constam do informe da Semsa 32 novos casos de oropouche, que soma 829 casos em 2024, todos confirmados por critério laboratorial. O número de óbitos confirmados pela doença permanece em um, não havendo óbitos ou casos em investigação. A publicação não informa números de casos notificados da doença, por não se tratar de agravo de notificação obrigatória.

‘Dia D’ e outras ações

Para a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, a sensibilização da população para a prevenção e combate ao Aedes aegypti constitui fator decisivo no enfrentamento da dengue e de outras arboviroses transmitidas pelo mosquito. Com esse objetivo, ela aponta que, a Semsa realizou, no sábado, 2/3, o Dia D de Mobilização no Combate à Dengue, como parte de movimento nacional do Ministério da Saúde.

O Dia D contou com ações em feiras localizadas nas quatro zonas distritais urbanas de saúde, Norte, Leste, Oeste e Sul, onde equipes da secretaria conduziram atividades educativas com foco no Checklist 10 Minutos contra a Dengue. Feirantes, compradores e visitantes foram orientados para realizar a vistoria nos quintais e nas casas, eliminando possíveis criadouros de mosquitos.

Imunização

Como parte das ações de combate às arboviroses, a Semsa Manaus desenvolve ações permanentes de vigilância, prevenção e controle. Essas ações têm reforço no período das chuvas, quando aumenta a proliferação do Aedes e outros mosquitos vetores das doenças, e incluem visitas domiciliares de agentes de endemias, para orientação a moradores, e monitoramento de áreas de vulnerabilidade.

Em complemento dessas ações, a pasta municipal de saúde deu início à vacinação contra a dengue, em mais de 170 postos de imunização distribuídos por toda a capital. Lançada em fevereiro, inicialmente voltada às crianças de 10 e 11 anos, a estratégia tem como meta imunizar pelo menos 90% da população de jovens de 10 a 14 anos.