Em protesto, estudantes denunciam professor por assédio sexual em Manaus

Manaus/AM - Estudantes da Escola Estadual de Tempo Integral Gilberto Mestrinho realizam protesto na manhã de hoje (21), na frente da instituição, no bairro Educandos, para denunciar um professor de matemática.

Elas afirmam que o profissional estava assediando alunos dentro da escola e pedem a expulsão dele.

Mães das adolescentes também participam da manifestação. Com cartazes e faixas nas mãos com frases como: “A escola pública, mas meu corpo não” e “Merecemos respeito”, elas pedem a expulsão e punição criminal do professor.

O Portal do Holanda entrou em contato com a Secretaria de Educação do Amazonas, que é responsável pela escola. Em nota, o órgão afirmou que o professor foi afastado do cargo:

“A Secretaria de Educação informa que o professor em questão foi afastado e que está providenciando um substituto. A pasta destaca, ainda, que foi instaurado um processo administrativo para apurar o caso”.