Em pleno Carnaval, banco de sangue do Hemoam entra em estado crítico em Manaus

O Estoque de sangue do Hemoam soma atualmente 370 bolsas de sangue. Essa quantidade representa um número 60% menor do estoque considerado seguro para o período.

A baixa oferta de sangue se arrasta desde o início do mês de fevereiro e a aproximação do Carnaval acionou o sinal de alerta do hemocentro nessa semana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.