Em menos de três horas, 5 acidentes são registrados em Manaus nesta sexta-feira

Na av. Rodrigo Otávio, porém, um homem ficou ferido em um acidente registrado às 8h. Pouco tempo depois, às 8h40, dois ônibus, sendo um de uma empresa privada e outro do transporte público, colidiram no meio da av. Autaz Mirim, no bairro São José, na zona leste.

O segundo ocorreu às 7h na av. Djalma Batista, já nas proximidades do Carrefour de Flores. O terceiro foi uma colisão entre dois carros na avenida André Araújo, próximo a rotatória do Coroado, ambos sem vítimas.

Dois deles tiveram vítimas feridas e outros três teve causaram apenas danos materiais. O primeiro foi registrado por volta das 6h50, no bairro Lírio do Vale. Na ocasião, um motoqueiro sofreu ferimentos e precisou ser socorrido pelo Samu.

