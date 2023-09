Em menos de 6 horas, outro homem é encontrado morto em Manaus

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros no bairro Presidente Vargas, mais conhecido como “Matinha”, na zona centro-sul, na madrugada desta quarta-feira (6).

O desconhecido foi encontrado em uma orla do bairro, já sem vida, por volta das 3h. Ele foi baleado no abdômen e teve as vísceras perfuradas.

A vítima trajava apenas uma bermuda jeans, tinha cabelos escuros e curtos e não carregava nenhum documento pessoal. O corpo foi removido e encaminhado para o IML, onde aguarda reconhecimento.

Este é o segundo homicídio registrado em menos de 6 horas em Manaus, no fim da noite dessa terça-feira (5), outra vítima foi executada com 10 tiros. O crime ocorreu no bairro Santo Agostinho, na zona oeste.