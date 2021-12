Em Manaus, Whindersson Nunes é ovacionado no maior show da sua vida; veja imagens

Whindersson Nunes ‘entregou’ tudo e realizou o maior show da sua vida na noite do sábado (11), em Manaus, e foi recebido como um astro do rock pelo público amazonense.

"Isso é MANAUS", escreveu Whindersson ao mostrar vídeo do show. Com um público de 30 mil pessoas - lotação máxima permitida no estádio atualmente devido ao decreto do governo do Amazonas para evitar nova onda da Covid-19 - a Arena do Amazonas foi iluminada pela multidão de fãs e por fogos de artifício.

Whindersson Nunes chegando no palco da Arena da Amazônia. Imagens: Reprodução/Instagram pic.twitter.com/0tp1VfNuGW — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 12, 2021

Ficou evidente que o carinho que o comediante demonstra por Manaus vem de uma reciprocidade do público local.

Como o próprio comediante já havia adiantado, esse foi o maior show da sua carreira em termos de público, mas não parou só nos números: ao caminhar até o palco, ele foi ovacionado pelos fãs amazonenses, dando a impressão de que se tratava de um astro do rock chegando ao seu show.

Eu vi o medo na cara do Whindersson pic.twitter.com/con3B0wM7o — dsclp tava dormindo (@dsclptavaamimir) December 12, 2021

Manaus é Manaus!!!!@whindersson

O maior show de stand-up do BRASIL com o maior do BRASIL



Brabooooooo pic.twitter.com/edkIZJCuyu — Xerife (@robsonxerife18) December 12, 2021

Critérios - O show, que contou com monitoramento da Vigilância Sanitária, teve 50% da capacidade máxima de público permitida da Arena da Amazônia, devido ao decreto. Ao chegar em Manaus, Whindersson fez questão de lembrar o público de tomar todos os cuidados como: levar comprovante de pelo menos 2 doses da vacina contra covid-19, e máscara. Outros detalhes para evitar que o vírus se espalhe foram: o público não poderá ficar em pé, transitando, e ficou proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas.