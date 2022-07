Em dois dias, quase mil crianças de 3 e 4 anos já se vacinaram contra Covid em Manaus

Manaus/AM - A vacinação contra a Covid para crianças de 3 a 4 anos teve início na segunda-feira (18), e já nesta terça (19), 940 crianças já foram levadas até os postos de saúde na capital para se imunizar.

De acordo com o Sistema Municipal de Vacinação (SMV-Covid), no total, 1.567.332 pessoas ainda não receberam a primeira dose da vacina ou estão atrasadas com as doses subsequentes. Os que não receberam nenhuma dose somam 233.807 e os que estão em atraso com a segunda dose chegam a 254.836 pessoas.



O total dos usuários que estão em atraso com a terceira dose é de 686.356 e os atrasados com a quarta dose são 363.398 pessoas. A terceira dose está permitida para o público a partir de 12 anos de idade e a quarta, para os que têm 18 anos ou mais. Nos dois casos, o intervalo entre doses deve ser de, no mínimo, quatro meses.



O SMV e o Vacinômetro (https://vacinometro.manaus.am.gov.br), plataforma da prefeitura para acompanhamento da vacinação contra a Covid em Manaus, já foram ajustados e agora incluem a população de 3 e 4 anos de idade, que começou a ser vacinada na última segunda-feira, 18. Com o ajuste, a população vacinável (a partir de 3 anos) subiu para 2.115.740 pessoas.