Em 3 meses, produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus cai 26%

Manaus/AM - A produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) caiu 26,2% no primeiro trimestre deste ano se comparado ao mesmo período do ano passado. Enquanto este ano a produção chegou a 134.988 unidades, ano passado, no mesmo período, foi de 183.019 unidades).

Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Só em março deste ano saíram das linhas de montagem 56.492 bicicletas, volume 2,4% menor em relação ao mesmo mês de 2022 (57.870 unidades). Na comparação com fevereiro o crescimento foi de 41,7% (39.860 bicicletas).

No primeiro trimestres, a região Sudeste foi a que recebeu o maior volume de bicicletas produzidas no PIM. No total, foram enviadas 83.531 unidades, o que representa 61,9% do total fabricado.

Em segundo lugar, veio o Sul (20.289 bicicletas e 15,0% da produção), seguido pelo Nordeste (14.111 unidades e 10,5%), Centro-Oeste (9.574 bicicletas e 7,1%) e Norte (7.483 unidades e 5,5%).

A categoria mais produzida no primeiro trimestre foi a Moutain Bike (MTB), com 84.505 unidades e 62,6% do volume total. Em segundo lugar, ficou a Urbana/Lazer (32.332 unidades e 24% da fabricação), seguida pela Infanto-juvenil (10.816 bicicletas e 8,0%).

No ranking mensal, as posições foram mantidas: MTB (38.195 unidades e 67,6% da produção), Urbana/Lazer (12.165 bicicletas e 21,5%) e Infantojuvenil (3.961 unidades e 7,0%).

Quanto às exportações, nos três primeiros meses deste ano, os embarques de bicicletas para o mercado externo somaram 3.944 unidades, retração de 4,3% na comparação com o mesmo período de 2022 (4.122 bicicletas).

Segundo dados do portal Comex Stat, que apura os embarques totais de cada mês, analisados pela Abraciclo, os dois principais destinos foram a Bolívia (1.318 bicicletas e 33,4% das exportações) e Uruguai (792 unidades e 20,1%).

Em março, foram exportadas 302 bicicletas, volume 492,2% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado (51 unidades). Na comparação com fevereiro, quando foram embarcadas 2.222 bicicletas, houve retração de 86,4%.

O Uruguai foi o principal mercado, com 222 bicicletas recebidas e 73,5% das exportações. Em segundo lugar, ficou a Bolívia (80 unidades e 26,5% do total embarcado).