Em 2 meses, mais de 300 pessoas foram presas por drogas em Manaus

Manaus/AM - Nos primeiros dois meses deste ano, mesmo com o isolamento imposto pela pandemia de Covid-19, as polícias Militar e Civil prenderam 312 pessoas e apreenderam 47 adolescentes por envolvimento no crime de tráfico de drogas, em Manaus. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Coronel Louismar Bonates, houve intensificação do trabalho policial em regiões alvo de denúncias da população. Bairros como Compensa, Santo Agostinho e Jorge Teixeira, por exemplo, tiveram operações policiais reforçadas no período.

Bonates enfatizou que a população tem realizado denúncias para o 181, o disque-denúncia da SSP, e também pelo site da instituição, que vem ajudando a chegar até os criminosos.

Para obter resultados positivos na prisão de pessoas envolvidas com o tráfico e apreensão de drogas, a segurança pública conta com o apoio Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Base Fluvial Arpão e a ação “Pronta Resposta”.