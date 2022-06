Em 1 ano, Manaus registra 1.557 casos de estupros contra crianças e adolescentes

Manaus/AM - De abril de 2021 a abril deste ano, houve o registro de 1.557 crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em Manaus, segundo dados divulgados pela Delegacia Especializada na Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

No último final de semana, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou no programa Fantástico, números de 2021, revelando que mais de 35,7 mil crianças e adolescentes de até 13 anos foram estuprados no Brasil.

Mas, segundo a pesquisa, esse número representa pouco mais da metade dos casos de estupro registrados no Brasil em 2021, por conta da subnotificação.

Em 2022, segundo dados disponibilizados no site da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foram registrados 42 estupros no mês de janeiro e 52 em fevereiro.

No interior, nesse mesmo período, houve 37 registros de estupro, sendo 22 em janeiro e 15 em fevereiro. Os municípios com maior índice de registros foram Manacapuru, com 15 e Itacoatiara com 7, mas houve registros em Anamã, Borba, Careiro, Humaitá, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Tefé.

A subnotificação, segundo especialistas, não permite ao país ter dados mais concretos sobre esse crime.

O estupro, de acordo com análise dos especialistas ouvidos pelo Fórum de Segurança Pública e publicadas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, é uma modalidade de violência sexual considerada como dos mais brutais por deixar traumas vivenciados pelas vítimas e muitas sequelas na vida e na saúde dos atingidos, resultando em sérios efeitos nas esferas física e/ou mental, a curto e longo prazos.

Além de lesões nos órgãos genitais, contusões e fraturas, alterações gastrointestinais, infecções do trato reprodutivo, as vítimas podem ter gravidez indesejada e a contração de doenças sexualmente transmissíveis. O estupro pode causar também diversos transtornos como depressão, disfunção sexual, ansiedade, transtornos alimentares, uso de drogas ilícitas, tentativas de suicídio e síndrome de estresse pós-traumático.

Em casos de crimes que envolvam crianças e adolescentes as denúncias podem ser realizadas pelo disque 100. Ou também formalizadas pessoalmente na Especializada, na Avenida Via Láctea, Conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.