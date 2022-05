Elon Musk chega ao Brasil para tratar da Amazônia com Bolsonaro

O bilionário do mundo da tecnologia Elon Musk chega ao Brasil nesta sexta-feira (20) para um encontro marcado com Bolsonaro para tratar de assuntos relacionados à proteção da Amazônia.

A informação foi adiantada na noite de ontem (19), durante a tradicional live do presidente, mas ele preferiu não revelar quem seria a figura importante na ocasião: "Tenho encontro com uma pessoa muito importante que é reconhecida no mundo todo e vem para cá oferecer ajuda à nossa Amazônia”, disse.

Na manhã de hoje, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, usou seu perfil no Twitter para divulgar o encontro como empresário. Fábio confirmou que o assunto da pauta é a Amazônia e disse que Bolsonaro e Musk devem tratar não só da proteção do espaço como também de meios de conectividade na região.

A conversa deve acontecer durante um almoço que acontecerá em um hotel e contará com a presença dos ministros do presidente. Musk já vem manifestando interesse em investir na Amazônia há algum tempo e em abril chegou a trocar ideias com o Governador do Amazonas, Wilson Lima.