EJA segue com matrículas abertas para o 2° semestre no Amazonas

Manaus/AM - O programa de Educação para Jovens e Adultos (EJA) está com vagas abertas para novos alunos. Para realizar a matrícula, o candidato precisa ter entre 15 e 18 anos.

As matrículas podem ser feitas de forma presencial, na escola mais próxima da residência, ou pelo do site www.matriculas.am.gov.br.

A EJA oferece vagas para o primeiro e segundo segmento (Ensino Fundamental, do 6º ao 9º anos) e terceiro segmento (Ensino Médio, do 1ª a 3ª séries). A EJA permite aos candidatos a conclusão dos estudos em seis meses.

A modalidade está presente em 60 municípios do Amazonas. Em Manaus, as aulas acontecem em 66 escolas estaduais, abrangendo todas as zonas da cidade, com turmas nos horários da manhã, tarde e noite.

Para a inscrição, o candidato deve apresentar os seguintes documentos:

• Certidão de nascimento (original e cópia);

• CPF e RG (original e cópia) do aluno ou responsável, se este for menor de idade;

• Comprovante de conclusão de escolaridade anterior para a etapa pretendida;

• Histórico escolar ou declaração de transferência (validade de 30 dias);

• Comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula);

• Cartão de vacinação (cópia);

• Duas fotos 3X4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.