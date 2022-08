Eduardo Lucas assume gestão da Semasc em Manaus

A secretaria conta com mais de cem unidades, entre Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Cozinhas Comunitárias, Restaurantes Populares, Prato do Povo, Casas Cidadão, Centro de Referência dos Direitos da Mulher (CRDM), abrigo para pessoas em situação de rua, serviços de acolhimento, entre outros.

O novo secretário estará à frente do desenvolvimento das políticas da assistência social, da mulher, dos direitos humanos e segurança alimentar, além do trabalho de transição da Subsecretaria Municipal de Esporte para a recém-criada Fundação Manaus Esporte (FME).

Manaus/AM - Eduardo Lucas é o novo titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), da última segunda-feira (22). Desde o início da gestão do prefeito David Almeida, Eduardo estava na função de subsecretário Operacional e de Assistência Social, e com a saída de Jane Mara Moraes da titularidade, ele assumiu o cargo do órgão.

