Edital de apoio aos festivais folclóricos de bairros é lançado em Manaus

Manaus/AM - O Edital de apoio aos festivais folclóricos dos bairros, tais como arraiais e quermesses foi lançado, nesta terça-feira (16) em Manaus. Os eventos devem ocorrer no período de 20 de junho a 31 de agosto de 2023.

O edital, que estabelece critérios à concessão de apoio para até 60 eventos, está dividido em duas categorias, sendo 25 festivais com três diárias; e 35 festivais com seis diárias.

Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta, até 15 dias corridos a contar da publicação do Edital no Diário Oficial do Município (DOM). O certame está disponível na aba “editais” no site manauscult.manaus.am.gov.br. Só serão selecionadas as propostas que atenderem a todos os critérios definidos no item 3 do edital e tiverem as maiores pontuações atribuídas pela comissão técnica, até o número de vagas previstas no edital. As propostas serão analisadas por comissão técnica composta por três colaboradores e servidores da Manauscult.

As propostas deverão ser entregues no Protocolo da Manauscult, na avenida 7 de Setembro, 377, Centro, no prazo compreendido entre a data de publicação do Edital, das 8h às 17h. O resultado preliminar de apoio aos festivais folclóricos nos bairros deverá ser divulgado no dia 1° de junho. Já o resultado final está previsto para ser divulgado no dia 13 de junho.

Reunião

Na noite da última quinta-feira (11), 45 organizadores de festivais folclóricos de bairros, atendendo a uma convocação do diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, participaram de uma reunião com o corpo técnico da Comissão de Editais da fundação, em que foram discutidos os itens obrigatórios do edital, além de tira-dúvidas quanto à concorrência pública.

