Edital com 120 vagas gratuitas em cursos para indústria será lançado em Manaus

O preenchimento do formulário garante a inscrição, desde que haja vagas disponíveis. Quando as inscrições alcançarem o dobro de inscritos, a plataforma será bloqueada automaticamente ou a opção de escolher o curso indicado sumirá. Cada candidato deverá optar somente por um curso.

Os cursos fazem parte do Projeto “Qualificar é o Caminho Certo Para Empregar”, que tem o objetivo de disponibilizar qualificação profissional a jovens e adultos, preparando-os para o mercado de trabalho na área industrial de Manaus. São destinados a trabalhadores residentes em Manaus, que tenham a partir de 16 anos, com ensino fundamental completo.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), lança neste domingo, 12, às 16h, um novo edital com 120 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes voltados para a área industrial.

