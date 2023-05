Edição especial de Feira da ADS é realizada na sede da Suhab nesta quarta

“Além de beneficiar as pessoas do entorno, nós visamos ampliar o leque de possibilidades de vendas aos nossos feirantes, garantindo mais uma oportunidade de emprego e renda”, salientou o gerente de feira da ADS, Diego Augusto.

Manaus/AM - A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) realizará, nesta quarta (31), a 3ª edição especial da Feira de Produtos Regionais, na sede da Superintendência de Habitação (Suhab), das 8h às 13h. A programação vem sendo realizada desde março deste ano, com objetivo de beneficiar servidores e moradores do entorno da instituição.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.