Edição especial da Feira de Produtos Regionais acontece nesta quinta em Manaus

A edição especial acontecerá durante a comemoração de dez anos da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi), que também integra a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e tem por objetivo atender os servidores e o público que se encontra diariamente no órgão.

Manaus/AM - A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) disponibilizará, nesta quinta-feira (05), mais uma edição especial da Feira de Produtos Regionais, das 08h às 13h, na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na Avenida André Araújo, 1422, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

