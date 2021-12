Duplicação da AM-070 será inaugurada no dia 20 de dezembro

A duplicação da estrada, que interliga Manaus, Iranduba e Manacapuru, dando acesso ao município de Novo Airão e comunidades, representa desenvolvimento socioeconômico, com a atração de novas empresas e geração de empregos, e estimula o escoamento da produção agrícola e de cerâmica. Além disso, a via irá impulsionar o turismo na região.

A finalização da aplicação do asfalto ocorre no Km 52. A rodovia tem 78,14 quilômetros de extensão, dos quais 38 foram duplicados pela atual gestão.

Manaus/AM - Foi feita na manhã desta quarta-feira (1º), a aplicação das últimas 600 toneladas de asfalto na duplicação da rodovia estadual AM-070, que interliga Manaus, Iranduba e Manacapuru. Com a finalização dessa fase, faltará apenas a instalação de 11 quilômetros de sinalização horizontal e vertical ao longo da rodovia para conclusão dos trabalhos. A estrada será inaugurada no dia 20 de dezembro,.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.