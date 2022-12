Dupla que exportava carros roubados para o exterior é presa no Amazonas

Seis veículos que saíram do Amazonas e estavam no país foram recuperados, em contato com a Embaixada da Bolívia, com o apoio também da Embaixada do Brasil.

Alisson e Patrick aliciavam pessoas com o nome limpo, e bancavam aluguel, locação, e depósito dos automóveis, e além disso, pagavam valores diversos para eles em troca do serviço. A dupla foi pega ao tentar levar dois veículos Gol para o interior.

De acordo com o delegado Adriano Félix, da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), no início das investigações foi constatado que vários carros saíram de Manaus. Os representantes das locadoras procuraram a delegacia informando que os rastreadores haviam sido cortados, o que levou os investigadores até às pessoas que alugaram esses carros.

Manaus/AM - A dupla Alisson Siqueira Pessoa, 23, e Patrick Gouveia da Costa, 21, foi presa, nesta quinta-feira (15), na BR-319, no Careiro Castanho, no Amazonas, por atuar em um esquema de exportação de veículos roubados para o exterior.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.