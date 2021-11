Dupla é presa após fazer criança e casal reféns durante assalto em Manaus

No momento da prisão, um deles não estava no imóvel, mas dois acabaram presos e encaminhados à delegacia.

O veículo foi usado para cometer vários assaltos no bairro Tancredo Neves no decorrer do dia. Contudo, um dos celulares roubados foi rastreado e levou a polícia ao esconderijo dos suspeitos, também na zona Leste.

Segundo a polícia, a dupla e um outro indivíduo que ainda não foi localizado, renderam o homem no momento em que ele abria sua loja de ferragens. A família mora no andar de cima e em poucos minutos, a mulher e a criança também desceram e foram rendidas pelos assaltantes.

Manaus/AM- Dois homens foram presos após manterem uma família refém durante um assalto no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste, nessa quarta-feira (10). Entre as vítimas estava uma criança de 10 anos que foi amarrada pelos criminosos.

